2019-05-17T14:11:32+03:00
Происшествия

Житель Павловска убил супругу металлической вафельницей

Мужчина полностью признал свою вину
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Житель Павловска убил супругу металлической вафельницейЖитель Павловска убил супругу металлической вафельницейФото: Анна СЕМИНА
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Житель Павловска обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть супруги. Мужчина убил её металлической вафельницей.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю, в марте текущего года обвиняемый пришел в дом к своей супруге, с которой некоторое время находился в ссоре. Нетрезвый мужчина собрался уходить, но жена его не отпускала. Тогда он несколько раз ударил женщину по голове металлической вафельницей, после чего ушел. Через несколько дней мертвую женщину обнаружили соседи.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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