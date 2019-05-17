Житель Павловска убил супругу металлической вафельницей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-17T14:11:32+03:00

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Житель Павловска обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть супруги. Мужчина убил её металлической вафельницей.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю, в марте текущего года обвиняемый пришел в дом к своей супруге, с которой некоторое время находился в ссоре. Нетрезвый мужчина собрался уходить, но жена его не отпускала. Тогда он несколько раз ударил женщину по голове металлической вафельницей, после чего ушел. Через несколько дней мертвую женщину обнаружили соседи.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU