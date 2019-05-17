2019-05-17T10:51:07+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина выспался в чужом дачном домике и за это пойдет под суд

Дарья САВЕНКО
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Мужчина проник в дачный домик одного из садоводств Первомайского района.Мужчина проник в дачный домик одного из садоводств Первомайского района.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Алтайского края отправится под суд за то, что отдохнул в чужом дачном домике.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина проник в дачный домик одного из садоводств Первомайского района для того, чтобы провести в нем ночь и выспаться. В ведомстве отмечают, что 49-летний мужчина был уже судим за преступления имущественного характера.

Сейчас он обвиняется по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». Максимальная санкция предусматривает арест до трех месяцев.

По этой же статье обвиняется и другой мужчина. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез в дом к своему приятелю. Сорвав навесной замок на двери, 24-летний обвиняемый прошел в жилище, думая, что товарищ прячется от него.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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