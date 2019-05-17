Мать и сын погибли при пожаре в Заринске

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-17T10:20:01+03:00

В доме были обнаружены тела 76-летней женщины и ее 51-летнего сына. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Мать и ее сын погибли при пожаре, который произошел утром 17 мая в Заринске.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, из-за непотушенного бычка в одном из частных домов на переулке Заготозерновский начался пожар. После тушения огня были обнаружены тела 76-летней женщины и ее 51-летнего сына. В ведомстве назначена доследственная проверка.

В МЧС сообщили, что на тушение пожара привлекалось четыре единицы техники и девять человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 7:07. Пожар был обнаружен поздно и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом уже был полностью охвачен огнем. В 07:28 пожар был локализован, а в 07:34 - ликвидирован. Сгоревшая площадь составила более 80 квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU