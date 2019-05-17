В Барнауле участок улицы Гоголя перекроют на три дня

СЕГОДНЯ 06:24 2019-05-17T06:24:27+03:00

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В Барнауле с 17 до 20 мая перекроют участок улицы Гоголя от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, связано это с работами по строительству наружной сети газоснабжения. Перекрыт участок будет с 20:00 17 мая до вечера 20 мая.

В связи с этим временно изменится маршрут движения автобуса №40. Автобусы будут ездить по схеме: проспект Красноармейский – площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова, далее – по маршруту.

Помимо этого, с 23:00 17 мая до 6:00 18 мая перекроют проспект Космонавтов в районе здания №30 (арматурный завод БЭМАР), а в ночь с 24 на 25 мая – участок улицы Солнечная Поляна в районе строения по проспекту Космонавтов, 65Б. Там запланированы работы на железнодорожных переездах.

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ИСТОЧНИК KP.RU