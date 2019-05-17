Справедливая Россия на Алтае помогает возрождать мемориалы в глубинке

СЕГОДНЯ 05:46 2019-05-17T05:46:08+03:00

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В канун Дня Победы в селе Озеро Петровское Троицкого района после реставрации открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне воинам-землякам. Это стало возможным благодаря помощи депутата Государственной Думы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

Как рассказал глава Заводского сельсовета (куда входит Озеро Петровское) Василий Слукин, в сельской администрации приняли программу реставрации четырех памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных на территории сельсовета. В него входят три села: Заводское, Куличье и Озеро Петровское. Решили каждый год, по мере поступления средств (которых в сельсоветах всегда критически не хватает), ремонтировать по мемориалу. В этом году выбор пал на Озеро Петровское.

- Очень красивый памятник, но время его не пощадило. Поэтому программу по восстановлению мемориалов мы решили начать с него, – поясняет глава. Однако в сельсоветской казне достаточной суммы на эти цели не нашлось.

В марте этого года, по его словам, селяне обратились за помощью к депутату Троицкого райсовета депутатов, эсеру Татьяне Шевченко. Татьяна Владимировна вышла на Наталью Гладышеву, председателя Совета местного отделения Справедливой России в Троицком районе, которая и обратилась к Александру Терентьеву.

Не прошло и месяца, как был получен положительный ответ. На выделенные депутатом Госдумы средства мемориал был отреставрирован силами активных сельчан. Его торжественное открытие состоялось как раз в канун Дня Победы, 6 мая.

-Так как именно от Справедливой России мы получили поддержку, я приложу все усилия к тому, чтобы пропагандировать ее дела среди местного населения. Потому что эта партия реально помогает людям и поддерживает добрые начинания, – заключил Василий Слукин.

Кстати, как пояснил Василий Алексеевич, лакокрасочных материалов, приобретенных на памятник в Озере Петровском, хватило и на ремонт семиметрового мемориала в селе Куличьем, который посвящен местной жительнице, герою Великой Отечественной войны, разведчице Елене Ретунской, что и сделали справедливороссы и неравнодушные селяне.

ИСТОЧНИК KP.RU