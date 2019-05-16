75 порывов выявлено с Барнауле с начала опрессовки

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-16T10:53:00+03:00

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В Барнауле с момента начала весенней опрессовки было выявлено 75 повреждений.

Порывы были выявлены на магистральных и внутриквартальных магистралях, запитанных от ТЭЦ-3. В пресс-службе администрации краевой столицы сообщают, что 14 из повреждений уже устранены.

- Перед энергетиками поставлена задача в приоритетном порядке устранять повреждения, влияющие на подачу горячей воды потребителям, - поясняют в мэрии.

После этого, с 23 мая по 6 июня будет проведен текущий ремонт тепловых сетей. Отключение горячей воды и опрессовка сетей по контуру ТЭЦ-2 начнется 17 июня. А вот непосредственно ремонт продлится до 10 июля.

Между тем уже завтра, 17 мая, губернатор края Виктор Томенко проведет заседание правительства «О проблемах прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2018-2019 годов и задачах по подготовке ТЭК и ЖКХ к предстоящему отопительному сезону».

ИСТОЧНИК KP.RU