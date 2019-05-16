2019-05-16T05:14:04+03:00
Происшествия

Бийчанин убил собственного сына

Анна СЕМИНА
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Отец ударил сына ножом в сердцеОтец ударил сына ножом в сердцеФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае под суд пойдет 64-летний житель Бийска, который зарезал собственного сына.

Трагедия произошла в феврале. В тот день мужчина поссорился со своим 31-летним сыном. Так как он был под действием алкоголя, нервы не выдержали, он схватился за нож и нанес ему сокрушительный удар в грудную клетку.

- От полученного ранения молодой человек скончался на месте, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». За то время, что длилось расследование пенсионер несколько раз менял свои показания. В частности он говорил, что защищался от сына, но факт самообороны не подтвердился. Более того, нашлись доказательства того, что обвиняемый сам спровоцировал конфликт и в принципе мог избежать столь трагичных последствий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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