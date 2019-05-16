27-летний мужчина обвиняется в развращении падчериц

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-16T08:44:24+03:00

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В Республике Алтай под стражу попал 27-летний житель села Улаган, который обвиняется в развращении двух падчериц.

Следствие установило, что 10 мая пьяный мужчина вместе с 14-летней падчерицей остались одни дома.

- Он воспользовался отсутствием супруги, а также тем, что падчерица спала, и совершил с ней развратные действия без применения насилия, - уточняют детали в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Республике Алтай.

На селянина завели уголовное дело. Уже во время расследования выяснилось, что в ноябре прошлого года аналогичные действия он совершил в отношении своей десятилетней падчерицы.

По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU