Кованая карта Алтайского края украсит центр Барнаула

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-16T07:33:09+03:00

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В Барнауле завершается обустройство зеленого уголка в центре Барнаула около кафе «Лакомка».

Как рассказали в городской администрации, рабочие выложили тротуарной плиткой пешеходную дорожку, поставили бордюрный камень и смонтировали шесть столбов освещения. Для удобства там установили четыре скамейки, качели, фотозоны, семь вазонов и две урны. Все украшено элементами ковки.

Помимо этого, скоро там появится ухоженный газон, дополнит композицию кованый арт-объект в виде карты Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU