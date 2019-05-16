Кованая карта Алтайского края украсит центр Барнаула
В Барнауле завершается обустройство зеленого уголка в центре Барнаула около кафе «Лакомка».
Как рассказали в городской администрации, рабочие выложили тротуарной плиткой пешеходную дорожку, поставили бордюрный камень и смонтировали шесть столбов освещения. Для удобства там установили четыре скамейки, качели, фотозоны, семь вазонов и две урны. Все украшено элементами ковки.
Помимо этого, скоро там появится ухоженный газон, дополнит композицию кованый арт-объект в виде карты Алтайского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU