В Нагорном парке Барнаула начали высаживать сосны, дубы и ясени

15 Май 16:41 2019-05-15T16:41:03+03:00

Завершить работы в Нагорном парке планируется уже в начале следующей недели. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Нагорном парке Барнаула начали высаживать крупномерные деревья.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, там высадят 16 хвойных деревьев (сосна и лиственница) и 24 лиственных (яблоня, дуб, береза, ясень). Завершить работы планируется уже в начале следующей недели.

Тем временем, благоустройство нового зеленого уголка, расположенного на территории Октябрьского района около кафе «Лакомка», близится к завершению. Там выложили тротуарной плиткой широкую пешеходную дорожку,установили четыре скамейки, а также качели и фотозоны, семь вазонов для цветов и две урны.

Уже скоро там появится ухоженный газон. Дополнит композицию кованый арт-объект в виде карты Алтайского края. Работы планируется завершить до 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU