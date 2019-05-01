Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2019 году

В 2019 году в Барнауле отремонтируют 43 км дорог, расширят улицу Попова и положат асфальт между улицами Жасминная и Энтузиастов. Какие еще изменения произойдут в этом году в дорожной сети краевой столицы – в материале «Комсомолки».

Реконструкция и строительство

Скоро дорожники приступят к реконструкции улицы Попова. На участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой будет построена вторая полоса движения. Это позволит значительно разгрузить участок и ликвидировать заторы, которые часто там происходят.

Помимо этого, в этом году продолжится строительство автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна между улицами Жасминная и Энтузиастов. Это позволит соединить Павловский тракт с проспектом Космонавтов, разгрузив тем самым улицы, которыми пользуются автомобилисты для объезда этого участка. На эти два крупных объекта потратят 315,5 млн рублей.

Ремонт и содержание

Также в этом году планируют отремонтировать проспект Ленина на двух участках: от улицы Северо-Западная до площади Октября и от улицы Димитрова до площади Баварина. Еще дорожный ремонт коснется 31 участок. Среди наиболее крупных объектов: улица Ткацкая (от проспекта Калинина до строения № 16), Эмилии Алексеевой (от улицы Малахова до улицы Попова), Коммунаров (от улицы Советской Армии до улицы Меланжевой), Георгия Исакова (от улицы Малахова до улицы Попова), Мамонтова (от строения № 141 до проезда Канатного), Аванесова (от Змеиногорского тракта до проспект Красноармейского), проспект Комсомольский (от улицы Димитрова до улицы Льва Толстого) и многие другие. Латать дыры будут на дорогах в селе Власиха, поселке Южный и микрорайоне Затон. На эти работы направят 645,9 млн рублей.

Знаки и светофоры

В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий в это сезоне будут установлены дорожные знаки и консольные стойки по адресам: улица Юрина, 202В, 208 и улица Антона Петрова, 170. Пешеходные ограждения появятся на пересечениях проспекта Калинина с улицей Ткацкой, улицей Эмилии Алексеевой с улицей 40 лет Октября. Два светофора установят на пересечениях улицы Эмилии Алексеевой с улицей 40 лет Октября, улицей Матросова с улицей Меланжевой и одни мигающий желтый между домами №69 и №71 на улице Малая Малахова. Стоимость работ составит 3,6 млн рублей.

Кстати

В четверг, 2 мая, дорожники приступили к фрезерованию проезжей части и демонтажу бордюра по улице Антона Петрова в границах улиц Попова и Солнечная Поляна. Движение на участке ремонта затруднено.

Цифра

В 2019 году на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле выделено 965 млн рублей, что на 6,1% больше, чем в 2018 году – 910,3 млн рублей.

Читайте также

Почти 6 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Алтайском крае

С 2019 года в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли Новоалтайск и Бийск. Всего же на ремонт, реконструкцию и строительство объектов дорожной сети потратят около шести миллиардов рублей (подробнее).