2019-05-15T13:06:09+03:00
Политика

В Камне-на-Оби уволился председатель районного комитета по ЖКХ

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель комитета по ЖКХ администрации Каменского района Виктор Попов уволился после критики в свой адрес.

Как сообщают «Каменские известия», он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня - его последний рабочий день. Сам Попов ситуацию со своим уходом с поста комментировать отказался.

Издание отмечает, что сегодня, во время 22-го очередного заседания районного совета депутатов Камня-на-Оби, и.о. главы администрации района Евгении Гордиенко раскритиковала работу Попова. Его самого, кстати, там не было.

Депутаты же обратили внимание на проблему зимнего содержания дорог, эффективности расходования выделенных средств и на многое другое.

Читайте также

Глава Барнаула Сергей Дугин может покинуть свой пост в ближайшее время

В ближайшее время глава города Сергей Дугин может покинуть свой пост и отправиться в региональное правительство (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Гейзер» с горячей водой забил из-под асфальта в Барнауле
Жительница Барнаула зарезала болтливого соседа
Виктор Томенко наградил победителей премии имени Степана Титова
Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером 16 мая
Нарушения на 3,2 млрд рублей выявила Счетная палата Алтайского края
В Барнауле из-за ремонта теплосетей перекроют дороги
Сергей Шубенков готовится к старту на «Бриллиантовой лиге»
«Уральские авиалинии» продлили майскую распродажу
Предприятие по производству тротуарной плитки горело в Бийске
75 порывов выявлено с Барнауле с начала опрессовки
Муж угрожал жене шприцем с «ядом»
Сергей Дугин опроверг слухи о своем уходе
В самое сердце: На Алтае молодая девушка убила возлюбленного
27-летний мужчина обвиняется в развращении падчериц
Мария Бутина хочет обжаловать приговор
Следователи разыскивают свидетелей наезда внедорожника на пешехода
Во Власихе приступили к ремонту дорог
В Барнауле появится спортивная площадка за счет гранта администрации города
В Барнауле пройдет III форум медицинского добровольчества Алтайского края
Кованая карта Алтайского края украсит центр Барнаула