В Камне-на-Оби уволился председатель районного комитета по ЖКХ
Председатель комитета по ЖКХ администрации Каменского района Виктор Попов уволился после критики в свой адрес.
Как сообщают «Каменские известия», он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня - его последний рабочий день. Сам Попов ситуацию со своим уходом с поста комментировать отказался.
Издание отмечает, что сегодня, во время 22-го очередного заседания районного совета депутатов Камня-на-Оби, и.о. главы администрации района Евгении Гордиенко раскритиковала работу Попова. Его самого, кстати, там не было.
Депутаты же обратили внимание на проблему зимнего содержания дорог, эффективности расходования выделенных средств и на многое другое.
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ИСТОЧНИК KP.RU