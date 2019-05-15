В Камне-на-Оби уволился председатель районного комитета по ЖКХ

15 Май 13:06 2019-05-15T13:06:09+03:00

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Председатель комитета по ЖКХ администрации Каменского района Виктор Попов уволился после критики в свой адрес.

Как сообщают «Каменские известия», он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня - его последний рабочий день. Сам Попов ситуацию со своим уходом с поста комментировать отказался.

Издание отмечает, что сегодня, во время 22-го очередного заседания районного совета депутатов Камня-на-Оби, и.о. главы администрации района Евгении Гордиенко раскритиковала работу Попова. Его самого, кстати, там не было.

Депутаты же обратили внимание на проблему зимнего содержания дорог, эффективности расходования выделенных средств и на многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU