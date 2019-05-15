«Нива» выехала под грузовой поезд на Алтае
Отечественный автомобиль выехал под приближающийся грузовой поезд между станциями Воронежская-Молодежная и Среднесибирская Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. Произошло это около полудня в среду, 15 мая.
Как рассказали в региональном Минстрансе, водитель «Нивы» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути. Машинист грузового возраста применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, так как расстояние было небольшим.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, только машина получила серьезные повреждения. В настоящее время на месте ведется работа комиссии.
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ИСТОЧНИК KP.RU