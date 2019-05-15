2019-05-15T11:41:30+03:00
Общество

«Нива» выехала под грузовой поезд на Алтае

Столкновения избежать не удалось
Дарья САВЕНКО
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Машина получила серьезные повреждения.Машина получила серьезные повреждения.Фото: предоставлено пресс-службой
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Отечественный автомобиль выехал под приближающийся грузовой поезд между станциями Воронежская-Молодежная и Среднесибирская Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. Произошло это около полудня в среду, 15 мая.

Как рассказали в региональном Минстрансе, водитель «Нивы» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути. Машинист грузового возраста применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, так как расстояние было небольшим.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, только машина получила серьезные повреждения. В настоящее время на месте ведется работа комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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