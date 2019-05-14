2019-05-14T09:13:56+03:00
Общество

В Барнауле полицейские спасли мужчине жизнь на ж/д путях

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле два сотрудника транспортной полиции спасли мужчине жизни. Произошло это утром в субботу, 11 мая, на одном из переходных мостов краевой столицы.

Как рассказали в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, во время осмотра электрички «Барнаул-Красный Боец» два полицейских - сержант полиции Олег Буторин и старшина полиции Роман Лазаренко - заметили на переходном мосту мужчину, который перелез за ограждение и находился над железнодорожными путями на высоте более семи метров. За перила он держался только одной рукой.

Полицейские его окликнули, а затем бросились к мужчине и в последний момент ухватили за вторую руку. Мужчину сначала доставили в медицинскую железнодорожного вокзала, а затем - госпитализировали в краевую больницу.

Руководство Алтайского ЛУ МВД России приняло решение поощрить сотрудников патрульно-постовой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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