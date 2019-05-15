2019-05-15T05:09:53+03:00
Общество

В Барнауле 15 мая откроется фестиваль добровольцев

Дарья САВЕНКО
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Фестиваль добровольческих объединений «Вместе мы – добровольцы Алтая» откроется в среду, 15 мая, в Барнауле. Пройдет он в концертном зале «Сибирь» и в корпусе «Д» Алтайского государственного университета.

Как рассказали в Краевом дворце молодежи, этот фестиваль является площадкой для общения волонтеров Алтайского края и молодых специалистов с экспертами, а также презентации лучших добровольческих инициатив.

На фестивале будут определены победители и призеры конкурса добровольческих проектов «Молодой потенциал Алтая» в номинациях: «Спортивное добровольчество», «Медиа-волонтерство», «Добровольчество Победы» и другие.

В рамках мероприятия пройдут встречи с экспертами, мастер-классы и тренинги по ключевым направлениям развития добровольческих и общественных инициатив и другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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