2019-05-14T08:41:28+03:00
Общество

В Барнауле открылся профориентационный форум «Первые шаги в будущее»

Дарья САВЕНКО
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В среду, 15 мая, в столице Алтайского края открылся второй профориентационный форум для молодежи «Первые шаги в будущее». Он поможет молодым людям определиться с таким важным вопросом, как будущая профессия.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления по труду и занятости населения, в форуме примут участие певцы, актеры, спортсмены, успешные предприниматели, общественные и политические деятели. Так, одним из спикеров дискуссионной площадки «Школа для настоящих мужчин» станет Герой России, летчик-испытатель Валерий Поташов. Актриса театра Виктория Гальцева познакомит ребят с основами своей профессии, а спикером площадки «Сибирский характер» станет участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев.

Форум проходит в спортивном клубе «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9). Его закрытие запланировано на 15 часов. Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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