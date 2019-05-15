На барнаульцев обрушится серия геомагнитных бурь

15 Май 04:04 2019-05-15T05:11:31+03:00

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В ближайшие три дня - с 15 по 18 мая - Барнаул накроют магнитные бури.

Согласно данным «GISMETEO», в Барнауле в настоящий момент магнитное поле спокойно, однако, в отрезке времени с 16:00 до 19:00 15 мая, на город обрушится умеренная геомагнитная буря. Ее повторы также ожидаются 16 мая в 22:00 и 17 мая с 01:00-04:00.

Отметим, что одна из самых сильных магнитных бурь за последние годы обрушилась на Землю 14 мая. Как рассказали ученые, с начала этого года ни одно из возмущений магнитного поля, наблюдавшееся на Земле, не превосходило минимальный уровень номер один. Вчера же ее уровень достиг трех из пяти. Последний раз такое было 26 августа 2018 года, а до этого в сентябре 2017 года.

Известно, что геомагнитные бури способны влиять на здоровье и самочувствие метеочувствительных людей. Гипертоникам, людям с нарушением сердечного ритма или стенокардией в такие дни нужно уделять повышенное внимание своему самочувствию.

ИСТОЧНИК KP.RU