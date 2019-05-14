В музее Германа Титова побывала вьетнамская съемочная группа
Вьетнамская съемочная группа прибыла в Алтайский край, чтобы снять фильм о Сибири. Первой точкой на карте России стал музей космонавта Германа Титова.
Во время экскурсии по музею, гости из Вьетнама были удивлены, увидев исторические подарки космонавту и его семье от вьетнамского народа – расческу, сделанную из обломков самолета и картину, выполненную рисовыми зернами, на которой запечатлен момент вручения Хо Ши Мином звезды Героя труда Герману Титову.
Как сообщили в Минкульте Алтайского края, Герман Титов в 1962 году посетил Вьетнам с деловым визитом. Хо Ши Мин присвоил имя второго космонавта одному из самых красивых островов в заливе Халонг, а в 2015 году на этом острове установили памятник первопроходцу космоса. Имя космонавта Титова навеки вписано в историю советско-вьетнамских отношений. На протяжении многих лет советский космонавт возглавлял общество советско-вьетнамской дружбы.
Вьетнамский режиссер оставил приятную заметку с благодарностью в книге отзывов музея.
ИСТОЧНИК KP.RU