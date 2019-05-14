2019-05-14T13:01:39+03:00
Общество

В музее Германа Титова побывала вьетнамская съемочная группа

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба Министерства культуры Алтайского краяФото: пресс-служба Министерства культуры Алтайского края
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Вьетнамская съемочная группа прибыла в Алтайский край, чтобы снять фильм о Сибири. Первой точкой на карте России стал музей космонавта Германа Титова.

Во время экскурсии по музею, гости из Вьетнама были удивлены, увидев исторические подарки космонавту и его семье от вьетнамского народа – расческу, сделанную из обломков самолета и картину, выполненную рисовыми зернами, на которой запечатлен момент вручения Хо Ши Мином звезды Героя труда Герману Титову.

Как сообщили в Минкульте Алтайского края, Герман Титов в 1962 году посетил Вьетнам с деловым визитом. Хо Ши Мин присвоил имя второго космонавта одному из самых красивых островов в заливе Халонг, а в 2015 году на этом острове установили памятник первопроходцу космоса. Имя космонавта Титова навеки вписано в историю советско-вьетнамских отношений. На протяжении многих лет советский космонавт возглавлял общество советско-вьетнамской дружбы.

Вьетнамский режиссер оставил приятную заметку с благодарностью в книге отзывов музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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