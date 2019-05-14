Прокуратура Троицкого района внесла представление главе Андрею Овсянникову

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-14T11:01:19+03:00

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Более 70 тыс. бюджетных рублей необоснованно израсходовал глава Троицкого района Андрей Овсянников в поездках на служебном автомобиле. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Алтайского края, проводившие проверку.

Напомним, на мартовской сессии райсовета во время отчета главы о проделанной в 2018 году работе, депутат-эсер Алексей Вовченко поднял вопрос целевого и эффективного использования бюджетных средств на поездки главы на служебном транспорте, чем вызвал широкий общественный резонанс.

По обращению депутата–справедливоросса, прокуратурой Троицкого района проводится проверка обозначенных им фактов. Одновременно лидером алтайских эсеров, депутатом Госдумы Александром Терентьевым был направлен депутатский запрос в краевую прокуратуру, по результатам проверки которой в настоящее время получен официальный ответ.

После избрания главой Овсянников около трех месяцев проживал в селе Троицкое, а затем стал ежедневно ездить на работу из Барнаула на служебном автомобиле Nissan Terrano. В результате проверки был "установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля на общую сумму 72 114 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU