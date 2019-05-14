2019-05-14T11:01:19+03:00
Общество

Прокуратура Троицкого района внесла представление главе Андрею Овсянникову

Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 70 тыс. бюджетных рублей необоснованно израсходовал глава Троицкого района Андрей Овсянников в поездках на служебном автомобиле. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Алтайского края, проводившие проверку.

Напомним, на мартовской сессии райсовета во время отчета главы о проделанной в 2018 году работе, депутат-эсер Алексей Вовченко поднял вопрос целевого и эффективного использования бюджетных средств на поездки главы на служебном транспорте, чем вызвал широкий общественный резонанс.

По обращению депутата–справедливоросса, прокуратурой Троицкого района проводится проверка обозначенных им фактов. Одновременно лидером алтайских эсеров, депутатом Госдумы Александром Терентьевым был направлен депутатский запрос в краевую прокуратуру, по результатам проверки которой в настоящее время получен официальный ответ.

После избрания главой Овсянников около трех месяцев проживал в селе Троицкое, а затем стал ежедневно ездить на работу из Барнаула на служебном автомобиле Nissan Terrano. В результате проверки был "установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля на общую сумму 72 114 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опасный мост отремонтировали в Алтайском крае
В музее Германа Титова побывала вьетнамская съемочная группа
Погода на 15 мая 2019 года в Барнауле: дождь, снег и ветер
Пропавший 18-летний барнаулец найден мертвым
В Алтайском крае пройдет ярмарка вакансий
В Барнауле ремонтируют участок улицы Аносова
Взлетно-посадочную полосу барнаульского аэропорта ждет ремонт
В Барнауле полицейские спасли мужчине жизнь на ж/д путях
Алтай-Кокс провел патриотические акции в честь Дня Победы
В Барнауле откроется профориентационный форум «Первые шаги в будущее»
Алтайская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
В Барнауле на улице Гоголя отключили светофоры на двух перекрестках
В Алтайском крае завершили отопительный сезон
Алтайский техуниверситет присоединится к акции «Ночь музеев»
В Барнауле байкеры открыли мотосезон
Больше шести тысяч семей получают выплату за первого ребенка в Алтайском крае
Главную барнаульскую аллею обустроят в течение лета
Уволенная из-за фото учительница высказалась о новых правилах поведения педагогов в сетях
В Алтайском крае ляжет временный снежный покров
На Алтае женщина грозилась убить пятилетнюю дочь
Пьяный селянин задушил годовалого пасынка
Кипяток залил дорогу в Барнауле из-за опрессовки сетей
У алтайского браконьера изъяли пять километров рыболовных сетей
Следователи разберутся в деле с покусанным ребенком
Четырехлетний ребенок утонул на Алтае
Путевки в детские сады начали раздавать в Барнауле