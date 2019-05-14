2019-05-14T09:30:02+03:00
Общество

Взлетно-посадочную полосу барнаульского аэропорта ждет ремонт

Дарья САВЕНКО
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В аэропорту столицы Алтайского края отремонтируют участок полосы.В аэропорту столицы Алтайского края отремонтируют участок полосы.Фото: Дарья САВЕНКО
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В аэропорту Барнаула приступили к ремонту участка взлетно-посадочной полосы шириной 30 и длиной 450 метров.

Как рассказали в самом аэропорту, эти работы являются уже вторым этапом ремонта полосы. В планах - ежегодно обновлять по 1/6 части полосы. Полная замена центральной части верхнего покрытия взлетно-посадочной полосы завершится через несколько лет - к 2023 году.

Предстоящие работы будут проводиться днем во время технологических окон, когда самолеты не взлетают и не приземляются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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