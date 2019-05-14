Больше шести тысяч семей получают выплату за первого ребенка в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 04:41 2019-05-14T04:41:49+03:00

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За четыре месяца 2019 года 6144 малообеспеченным семьям из федерального бюджета выплатили более 237 миллионов рублей.

Как сообщили в Министерстве соцзащиты Алтайского края, ежемесячную выплату предоставляют в случае рождения или усыновления первого ребенка с 1 января 2018 года, если доход семьи на одного члена семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Российской Федерации за второй квартал года, который предшествует году обращения за обеспечением материальной поддержкой.

С 1 января 2019 года размер выплаты составляет 9811 рублей, полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения - 14 859 рублей на каждого члена семьи. Для того, чтобы получить право на ежемесячную выплату, каждый работающий член семьи должен предоставить сведения о доходах за последние 12 месяцев.

О том, как можно получить выплату при рождении первого ребенка и какой пакет документов нужно предоставить, можно ознакомиться на официальном сайте Минсоцзащиты Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU