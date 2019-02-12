2019-02-11T13:58:01+03:00
Общество

Какие пособия положены семьям с детьми

В Алтайском крае выплачивают от 30 тысяч рублей за первого ребенка
Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае выплачивается от 30 тысяч рублей за первого ребенкаВ Алтайском крае выплачивается от 30 тысяч рублей за первого ребенкаФото: Дарья САВЕНКО
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Воспитание детей требует больших физических и материальных затрат. «Комсомолка» подготовила подборку – на какую сумму региональной поддержки могут рассчитывать семьи с детьми Алтайского края в 2019 году. Сразу заметим, что размеры ежемесячных пособий зависят от районного коэффициента -15% и 25%, поэтому у жителей разных районов края они могут разниться.

Первый ребенок

Единовременно:

– Пособие в размере от 20 101,69 до 21 849,66 рублей.

Ежемесячно:

– В связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 9 811 рублей (до 1,5 лет);

– Пособие по уходу за первым ребенком – от 3 769,07 рублей до 4 096,81 рублей (до 1,5 лет);

– На ребенка одинокой матери – от 534,75 рублей до 581,25 рублей (малообеспеченные, до 16 лет);

– На ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву – от 356,5 рублей до 387,5 рублей (до 16 лет, действует только на время службы);

– Пособие на ребенка в размере 178,25 рублей или 193,75 рубля (до 16 лет);

– Единовременная выплата при рождении ребенка в студенческой семье – 5 тысяч рублей.

Второй ребенок

Единовременно:

– Пособие в размере от 20 101,69 рублей до 21 849,66 рублей.

Ежемесячно:

– Пособие в размере от 7 538,12 рублей до 8 193,61 рублей (до 1,5 лет);

– Пособие на ребенка в размере от 713 рублей до 775 рублей на дошкольников (малообеспеченные); и от 1069,5 рублей до 1162,5 рублей – на школьников (малообеспеченные, до 16-18 лет);

– Выплата при рождении ребенка в студенческой семье в размере 10 тысяч рублей.

Третий ребенок

Единовременно:

– Материнский капитал – 55 387,5 рублей.

– Пособие в размере от 20 101,69 рублей до 21 849,66 рублей.

Ежемесячно:

– Пособие в размере от 7 538,12 рублей до 8 193,61 рублей (до 1,5 лет);

– Пособие на ребенка в размере от 713 рублей до 775 рублей на дошкольников (малообеспеченные); и от 1069,5 рублей до 1162,5 рублей – на школьников (малообеспеченные, до 16-18 лет);

– Выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет – 9 811 рублей (малообеспеченные, до 3 лет);

– На подготовку к школе первоклассников – 7 500 рублей (многодетные);

– Выплата для подготовки к школе учащихся 2-11 классов – 5 тысяч рублей (многодетные);

– Выплата при рождении ребенка в студенческой семье – 10 тысяч рублей.

А также

– Единовременное денежное поощрение лиц, награжденных орденом «Родительская слава» – 25 тысяч рублей;

– Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали «Родительская слава» – 15 тысяч рублей;

– Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей – от 534,75 до 581,25 рублей (до 16 лет);

– Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – от 267,38 до 290,63 рублей (до 16 лет).

– Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей – 20 тысяч рублей;

– Пособие гражданам, усыновившим детей – от 11 282,65 до 12 263,75 рублей (до 18 лет, если ребенок был под опекой 3 года и более.

ИСТОЧНИК KP.RU

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