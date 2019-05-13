На Алтае женщина грозилась убить пятилетнюю дочь

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-13T13:30:12+03:00

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В Алтайском крае осудили мать, которая не исполняла родительские обязанности и грозилась убить свою пятилетнюю дочь.

Под уголовное преследование попала жительница села Усятское. Следствием и судом было установлено, что женщина на протяжении двух лет никак не занималась воспитанием своей маленькой дочери.

- Она не обеспечивала пятилетнюю дочь необходимыми принадлежностями, одеждой, питанием, систематически избивала, причиняя физическую боль и телесные повреждения, а также грозилась убить ее, - рассказывает помощник прокурора Бийского района Татьяна Жданова.

Во время заседания горе-мать свою вину признала полностью. В итоге ей назначили штраф в сумме пять тысяч рублей.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», в Хабарском районе под лишение свободы может попасть мужчина, который в порыве пряного гнева избил и задушил годовалого пасынка.

ИСТОЧНИК KP.RU