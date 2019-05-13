2019-05-13T08:52:58+03:00
Общество

Больше 1 млн га в Алтайском крае засеяли яровыми

Юлия ЕВГРАФОВА
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На сегодняшний день в Алтайском крае яровыми засеяно уже больше 1 миллиона гектаров. Этот объем превышает среднегодовые показатели на 10%, сообщил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев на аппаратном собрании в Правительстве региона.

Как отметил Александр Чеботаев, такой показатель в 10 раз больше, чем на эту же дату в 2018 году. В прошлом году посевные работы в регионе задержали из-за плохой погоды. В 2019 году, установившаяся в первые майские дни погода, позволила аграриям приступить к полевым работам вовремя.

К слову, около половины посевов в этом сезоне – зерновые и зернобобовые культуры. Оставшаяся часть – это технические культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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