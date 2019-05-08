Как подготовить почву для посадки в теплице

Майские праздники - отличное время для того, чтобы высадить в теплицу рассаду помидоров, огурцов, а также выделить пятачок под редиску. О том, как правильно подготовить почву, чтобы урожай выдался на славу, рассказывает председатель «Союза садоводов России» в Алтайском крае Владимир Марков.

Про удобрения

- Первым делом почву надо взрыхлить и внести в землю перегной или жидкое удобрение. Я советую использовать комплексные удобрения, когда они уже смешаны в нужной пропорции. Купить их можно в магазинах для садоводов. Причем лучше использовать конкретные удобрения – для помидоров, огурцов, картофеля и т.д. Лично я предпочтение отдаю минеральным удобрениям, где есть фосфор, азот и калий. Конечно, прежде чем вносить удобрения, нужно определить состав почвы. Для этого потребуется лакмусовая бумага, - рассказывает Владимир Марков.

Купить полоски можно в садоводческих магазинах. Чтобы определить кислотность земли, возьмите горсть почвы, залейте ее дистиллированной водой и тщательно перемешайте. Через некоторое время над кашицей образуется жидкость, к ней и нужно прикладывать лакмусовую бумажку. Если она окрасилась в красный цвет, значит кислотность почвы высокая, оранжевый – средняя, желтый – слабокислая, зеленый – нейтральный состав.

При слабокислой реакции советуют внести немного извести в почву, доломитную муку или древесную золу, а при слабощелочной — кислые минеральные удобрения.

Земля из леса

Еще один способ оживить землю в теплице или парнике – принести немного грунта из леса.

- На Алтае, благодаря ленточному бору и многовековому перегниванию хвои, сформировалась особенная почва, которая будет отличный подкормкой для вашей теплицы. Достаточно будет отсыпать около 20 процентов, это примерно пятисантиметровый слой, - говорит Марков.

Главное, по словам садовода, не использовать опилки – это рассадник для гнилостных бактерий. А вот древесная зола, напротив, поможет защитить растения от некоторых видов паразитов.

Секретная подкормка

У Владимира Маркова есть свой секрет, как вырастить хороший урожай. Он советует сделать особый настой для полива.

- Возьмите емкость 50 литров. Наполните водой и добавьте туда свежего коровьего навоза, примерно 5 килограммов, а также птичьего помета – 200-300 граммов. Он должен настояться около недели. Потом берем этот концентрат и добавляем в лейку (1 к 5). Эффект получится отличный, потому что в помете содержатся азот, калий и фосфор, причем в легкоусвояемой корнями форме, - рассказал садовод.

Что высаживать на майские праздники в открытый грунт

По словам Маркова, в открытый грунт можно высадить лук, редиску, морковку. Для остального земля еще не прогрелась. Кстати, если хотите есть редиску уже в мае, отведите под нее немного места в теплице – 50 на 50 сантиметров будет достаточно.

- Она взойдет уже через три дня, а есть редиску можно будет через две недели. Кстати, высаживать помидоры в теплицу сейчас можно гораздо плотнее, чем это необходимо для вегетации. Они окоренятся, а в июне, после того, как минует опасность заморозков, их можно будет высадить в открытый грунт вместе с комом земли. Таким образом, в теплице останется схема посадки 40 на 40. А сейчас можно посадить 20 на 20 сантиметров, - считает Марков.