В Барнауле загорелась квартира в девятиэтажке

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-13T07:57:14+03:00

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Утром 13 мая в Барнауле по адресу 5й кооперативный проезд 10а загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Пожар произошел на втором этаже девятиэтажного дома. На месте возгорания работали несколько пожарных машин и скорая помощь.

Сейчас пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

К слову, только за два дня майских праздников, 3 и 4 мая, в Алтайском крае произошло более 400 пожаров. В Главном управлении МЧС России по региону рассказали, что большая часть из них - возгорания сухой растительности.

Напомним, с 1 мая в Алтайском крае действует постановление правительства о введении особого противопожарного режима. Поэтому жителям региона запрещено посещать леса и разводить костры.

ИСТОЧНИК KP.RU