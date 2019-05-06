Более 400 пожаров произошло в Алтайском крае за майские праздники

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-06T07:14:43+03:00

Более 400 пожаров за два дня произошло в Алтайском крае Фото: Анна СЕМИНА

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Более 400 пожаров произошло в Алтайском крае за два выходных дня – 3 и 4 мая.

Такие данные предоставили в Главном управлении МЧС России по региону. По их информации, только за сутки 3 мая в крае официально зарегистрировано 160 пожаров, а 4 мая – 250.

- Не менее 90% из них – возгорания сухой растительности, - поясняют в ведомстве.

В целом, как правило, майские пожары происходят из-за первого серьезного тепла, сухой погоды и массовых выездов людей на природу. Это при том, что с 1 мая в Алтайском крае действует постановление правительства о введении особого противопожарного режима. Это значит, что гражданам запрещено посещать леса и уж тем более разводить костры. Помимо этого категорически нельзя проводить палы на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, на дачах и так далее.

В том случае, если человек нарушит постановление – ему грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU