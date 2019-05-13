2019-05-13T04:06:49+03:00
Происшествия

В Барнауле машина опрокинулась во время погони

САПОЖКОВА Александра
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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером, 12 мая, на улице Червонная, 9.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22". По их словам, была погоня - автомобиль преследовали правоохранители.

- Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто, - уточняется в паблике. Также отмечается, что автомобилист был пьян.

На фото очевидцев видно, что машина опрокинулась на крышу посередине дороги. При этом она снесла ограждение. Горожане добавляют, что ДТП произошло прямо напротив детского сада. Также поблизости расположена школа. О пострадавших не сообщается.

- Живу рядом, слышал сирену и грохот, так и подумал, что кто-то доездился, - написал один из комментаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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