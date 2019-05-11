2019-05-11T11:16:20+03:00
Происшествия

В аварии под Бийском погибла девушка

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: "Аварком Бийск"Фото: "Аварком Бийск"
Изменить размер текста:

На проселочной дороге между трассой Бийск — с. Солтон и рекой Бией произошла серьезная авария. Автомобиль ВАЗ-2101 на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. Авария случилась 11 мая примерно в 6 утра.

За рулем находилась 21-летняя девушка. С ней в салоне ехали два пассажира - парень и девушка. В результате аварии водитель скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Как сообщили в соцсетях в паблике «Аварком Бийск», пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести, на данный момент они находятся в больнице.

Как стало известно, компания молодых людей возвращалась с реки после продолжительного отдыха. На большой скорости, проезжая мимо елок и сосен, девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево. Отмечается, что у водителя отсутствовали водительские права и не было опыта вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Барнаула попалась на мошенников, покупая авиабилеты
Алтайские спасатели проверили пляжи в Яровом
В Бийске мужчина украл макет автомата Калашникова
В Барнауле подростки разбили стекло в двери подъезда
Всероссийский кубок по настольному теннису проходит в Барнауле
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
В барнаульском магазине вновь рассчитались фальшивкой
Внедорожник лег набок в результате аварии в Барнауле
Охранник случайно сжег ангар в Барнауле
Две серьезные аварии произошли в Бийске
Сбитый мотоциклист пролетел несколько метров
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Авария с участием такси произошла 9 мая в Барнауле
«Мой дед прошел всю войну с первого ее дня»: Виктор Томенко прошел в «Бессмертном полку»
11 отполированных красавцев: в Барнауле прошла выставка ретромобилей
Акция «Красная нить победы» проходит в Барнауле
Депутат Госдумы РФ Александр Терентьев: С Днем Победы!