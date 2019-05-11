В аварии под Бийском погибла девушка

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-11T11:16:20+03:00

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На проселочной дороге между трассой Бийск — с. Солтон и рекой Бией произошла серьезная авария. Автомобиль ВАЗ-2101 на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. Авария случилась 11 мая примерно в 6 утра.

За рулем находилась 21-летняя девушка. С ней в салоне ехали два пассажира - парень и девушка. В результате аварии водитель скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Как сообщили в соцсетях в паблике «Аварком Бийск», пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести, на данный момент они находятся в больнице.

Как стало известно, компания молодых людей возвращалась с реки после продолжительного отдыха. На большой скорости, проезжая мимо елок и сосен, девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево. Отмечается, что у водителя отсутствовали водительские права и не было опыта вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU