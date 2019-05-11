Алтайские спасатели проверили пляжи в Яровом
Уже сейчас спасатели края уделяют внимание подготовке причалов к купальному сезону.
Специалисты группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю в ходе рейдов проверили подготовку озера Большое Яровое к купальному сезону 2019 года.
Для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное купание и отдых граждан, спасатели провели водолазное обследование дна пляжей «Причал - 22», «Причал - 42», «Причал - 55». Дно водоема должно быть чистым, без посторонних предметов и мусора.
"Ежегодно на воде гибнут люди: кто-то находился в нетрезвом состоянии, кто-то имел медицинские противопоказания, кто-то по своей неосторожности, но основная причина – недостаточное количество организованных мест массового отдыха населения на водных объектах, поэтому при принятии решения об открытии и строительстве новых пляжей, главное - обеспечить безопасность для отдыхающих." - отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU