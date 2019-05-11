2019-05-11T11:56:17+03:00
Общество

Алтайские спасатели проверили пляжи в Яровом

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Уже сейчас спасатели края уделяют внимание подготовке причалов к купальному сезону.

Специалисты группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю в ходе рейдов проверили подготовку озера Большое Яровое к купальному сезону 2019 года.

Для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное купание и отдых граждан, спасатели провели водолазное обследование дна пляжей «Причал - 22», «Причал - 42», «Причал - 55». Дно водоема должно быть чистым, без посторонних предметов и мусора.

"Ежегодно на воде гибнут люди: кто-то находился в нетрезвом состоянии, кто-то имел медицинские противопоказания, кто-то по своей неосторожности, но основная причина – недостаточное количество организованных мест массового отдыха населения на водных объектах, поэтому при принятии решения об открытии и строительстве новых пляжей, главное - обеспечить безопасность для отдыхающих." - отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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Напомним, поиски группы туристов из Новосибирска проходят на одном из склонов Южно-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе у подножья горы Металлург. 6 мая там сошла лавина под которую попали семь человек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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