Внедорожник лег набор в результате аварии в Барнауле
В пятницу, 10 мая, в Барнауле в результате аварии внедорожник лег на бок.
По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улиц Дзержинского и Белинского. Столкнулись три автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado, BMW и еще одна легковушка. В итоге Toyota после удара завалилась на бок.
Фотографиями с места происшествия поделились участники паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». Судя по снимкам, все участники аварии получили сильные повреждения. При этом информации о пострадавших не поступала.
Между тем, автолюбители отмечают, что этот перекресток часто «видит» аварии:
- Видимости ноль, уважения тем более. Увы, только светофор спасет, так как без них многие ездить не умеют.
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ИСТОЧНИК KP.RU