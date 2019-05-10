Внедорожник лег набор в результате аварии в Барнауле

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-10T18:45:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 мая, в Барнауле в результате аварии внедорожник лег на бок.

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улиц Дзержинского и Белинского. Столкнулись три автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado, BMW и еще одна легковушка. В итоге Toyota после удара завалилась на бок.

Фотографиями с места происшествия поделились участники паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». Судя по снимкам, все участники аварии получили сильные повреждения. При этом информации о пострадавших не поступала.

Между тем, автолюбители отмечают, что этот перекресток часто «видит» аварии:

- Видимости ноль, уважения тем более. Увы, только светофор спасет, так как без них многие ездить не умеют.

Читайте также:

Две серьезные аварии произошли в Бийске

Накануне поздно вечером в микрорайоне Зеленый Клин произошло лобовое столкновение (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU