2019-05-10T12:03:29+03:00
Происшествия

Две серьезные аварии произошли в Бийске

Анна СЕМИНА
Поделиться:
ДТП в Бийске (фото: со страницы vk.com/incident_22)ДТП в Бийске (фото: со страницы vk.com/incident_22)Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Вечером 9 мая в городе Бийске Алтайского края произошло сразу две серьезных автомобильные аварии.

Как сообщает сайт издания «Бийский рабочий», накануне поздно вечером в микрорайоне Зеленый Клин две легковушки столкнулись на улице Советской. Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от торгового центра «Стиль».

По данным сотрудников аварийного комиссариата участниками аварии стали автомобили «Тойота Креста» и «Ниссан Тиида».

- Это было лобовое столкновение, поэтому автомобили получили серьезные повреждения, - сообщает источник.

А вот о состоянии водителей информации нет.

Тем временем как пишут участники группы «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте», за рулем одного из автомобилей был пожилой мужчина и якобы он просто не вписался в поворот.

Вторая авария – столкновение легковушки и мотоцикла. Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», владелец двухколесного транспорта пострадал не сильно. Чего не скажешь про его железного «коня». Скорее всего его ждет утиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охранник случайно сжег ангар в Барнауле
Сбитый мотоциклист пролетел несколько метров
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Авария с участием такси произошла 9 мая в Барнауле
«Мой дед прошел всю войну с первого ее дня»: Виктор Томенко прошел в «Бессмертном полку»
11 отполированных красавцев: в Барнауле прошла выставка ретромобилей
Акция «Красная нить победы» проходит в Барнауле
Депутат Госдумы РФ Александр Терентьев: С Днем Победы!
48 тысяч человек вышли на «Бессмертный полк» в Барнауле
Трамвай с песнями и стихами о войне курсирует по Барнаулу
Ключевские справедливороссы поздравили Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
В Барнауле начался парад Победы
Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы
В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы
В Барнауле эвакуируют машины из-за празднования 9 мая
В Рубцовске родители спустя сутки пришли за пропавшей трехлетней дочкой
На Павловском тракте изменят схему движения
Продажу алкоголя запретят 9 мая в Барнауле
Алтайский министр спорта пересел с автомобиля на самокат
Пенсионерка кидалась из окна многоэтажки банками и посудой
Поджигателя травы поймали с поличным в Алтайском крае
Обвальщик мяса случайно ранил себя ножом
В Барнауле «заминировали» несколько торговых центров
Алтайская спортсменка выиграла Чемпионат России по ММА
Жители Заринска жалуются на большое количество мусора в городе
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Мужчину ударили ножом в спину