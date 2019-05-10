Две серьезные аварии произошли в Бийске
Вечером 9 мая в городе Бийске Алтайского края произошло сразу две серьезных автомобильные аварии.
Как сообщает сайт издания «Бийский рабочий», накануне поздно вечером в микрорайоне Зеленый Клин две легковушки столкнулись на улице Советской. Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от торгового центра «Стиль».
По данным сотрудников аварийного комиссариата участниками аварии стали автомобили «Тойота Креста» и «Ниссан Тиида».
- Это было лобовое столкновение, поэтому автомобили получили серьезные повреждения, - сообщает источник.
А вот о состоянии водителей информации нет.
Тем временем как пишут участники группы «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте», за рулем одного из автомобилей был пожилой мужчина и якобы он просто не вписался в поворот.
Вторая авария – столкновение легковушки и мотоцикла. Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», владелец двухколесного транспорта пострадал не сильно. Чего не скажешь про его железного «коня». Скорее всего его ждет утиль.
ИСТОЧНИК KP.RU