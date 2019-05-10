Сбитый мотоциклист пролетел несколько метров

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-10T08:22:37+03:00

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В четверг, 9 мая, в городе Бийске Алтайского края сбили мотоциклиста. Пострадавший пролетел несколько метров.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии появилось на страницах группы «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, авария произошла районе школы №4 на Муромцевском переулке. Судя по опубликованному видео, автомобилист не пропустил мотоциклиста, перегородил ему дорогу и тот налетел на него. Как результат, пострадавший даже не успел затормозить. Он врезался в машину, сорвался с «седла» и пролетел несколько метров.

Примечательно, что участники паблика в основном признали неправильным поведение на дороге именно мотоциклиста:

- Это наказание за превышение скоростного режима в населенном пункте, так сказать... – пишут подписчики.

По их же словам, мотоциклист, к счастью, остался жив. У него диагностировал вывих ноги и ссадины. А вот его железный конь судя по всему, восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU