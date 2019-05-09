2019-05-09T06:48:48+03:00
Общество

Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС

Нанесли на карту 2ГИС целую вселенную — мир «Игры престолов»!
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Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИСМир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
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Для всех поклонников сериала «Игра Престолов» 2ГИС вместе с Amediateka Home of HBO выпустил детальную интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Вестероса и Эссоса на русском языке. Карта доступна на сайте и в приложении 2ГИС для iOS и Android. Посмотрите, как далеко на самом деле Стена от Королевской гавани, какой путь пришлось преодолеть армии Безупречных и какие владения у главенствующих домов Семи Королевств.

На вкладке «Интересное в Вестеросе и Эссосе» можно найти тематический путеводитель — где устраивают лучшие битвы сезона, в каких городах безупречный шопинг и что надо знать, если решили стать братом Ночного Дозора.

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В карточки мест Вестероса и Эссоса можно добавлять отзывы. А также смотреть, что думают о замках, морях и лесах другие — в том числе герои «Игры престолов».

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Чтобы перейти на карту по вселенной «Игры престолов» нажмите на всплывающее окно в правом углу карты 2ГИС в онлайн версии, а в мобильном приложении нужно будет скачать карту Вестероса и Эссоса, выбрав ее в списке городов.

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2гис игры престолов 2019 04 26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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