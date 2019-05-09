В Барнауле эвакуируют машины из-за празднования 9 мая

СЕГОДНЯ 04:39 2019-05-09T04:42:30+03:00

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Первый выходной второй части майских праздников не для всех начнется радостно. В центре города в четверг, 9 мая, эвакуируют автомобили. Это связано с празднованием 9 мая.

В 8.00 эвакуатор работал на улицей молодежной. Машины перевозят на штрафстоянку. Автовладельцам это влетит в копеечку – им придется оплатить работу эвакуатора (около 2,5 тыс. рублей) и штраф. Если речь идет о запрещающих остановку и стоянку знаках, то придется раскошелиться на 1,5 рублей.

Чтобы узнать, куда увезли авто, можно позвонить по номеру дежурной части Госавтоинспекции (3852) 393586.

Напомним, сегодня будет перекрыт практически весь центр города для проведения парада, шествия «Бессмертного полка» и праздничных мероприятий. Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU