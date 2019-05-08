Продажу алкоголя запретят 9 мая в Барнауле
В День Победы, 9 мая, в Барнауле ограничат продажу алкоголя.
Соответствующее постановление подписал глава города Барнаула Сергей Дугин. В документе говорится:
- Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли 9.05.2019 не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива с 9.00 до 21.00 часов.
Соответственно, магазины в принципе не будут в праздничный день продавать алкоголь.
- Традиционно такая мера вводится в целях обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий, - отмечают в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU