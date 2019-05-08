Обвальщик мяса случайно ранил себя ножом

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-08T10:01:46+03:00

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В Республике Алтай под суд пойдет мастер мясоперерабатывающего предприятия, чей сотрудник нанес себе серьезное ранение.

Инцидент произошел в мясоперерабатывающем цеху филиала «Соузгинский» ООО «Сибирская продовольственная компания» 26 февраля. 35-летняя мастер, отвечающая за обеспечение охраны труда, допустила к работе 24-летнего обвальщика мяса. При этом она не предоставила ему средства индивидуальной защиты: кольчужного фартука и фартука из прорезиненных материалов с нагрудником. Молодой сотрудник занимался разделкой свиной полутуши. У него соскользнул нож, и обвальщик ранил себя в живот.

Сама мастер на этапе расследования уголовного дела свою вину признала полностью и во всем раскаялась. В ближайшее время состоится суд. Ей грозит лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU