СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-08T08:50:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле неизвестные напали на мужчину и ударили ножом в спину. Инцидент произошел во вторник днем, 7 мая.

По словам очевидцев, нападение произошло около 16.15 по адресу проспект Ленина, 151А.

- Возле магазина мужчину ударили ножом в спину, - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул».

В качестве подозреваемых разыскивают трех парней и двух девушек. На вид им от 18 до 20 лет. В компании были парни азиатской внешности. Одеты молодые люди были в спортивную одежду.

Подозреваемые в причинении мужчине ножевого ранения (Инцидент Барнаул)..

По информации участников паблика, на место происшествия были вызваны полицейские и кинологи с собаками. Следователи изучают обстоятельства. Также в сети появилось видео с подозреваемыми. Возможно, по нему можно будет установить личности злоумышленников.

Читайте также:

В Барнауле разыскивают водителя, которая сбила ребенка и уехала

ИСТОЧНИК KP.RU