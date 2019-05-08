2019-05-08T08:50:11+03:00
Происшествия

Мужчину ударили ножом в спину

Анна СЕМИНА
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Мужчину ударили ножом в спину средь бела дняМужчину ударили ножом в спину средь бела дняФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле неизвестные напали на мужчину и ударили ножом в спину. Инцидент произошел во вторник днем, 7 мая.

По словам очевидцев, нападение произошло около 16.15 по адресу проспект Ленина, 151А.

- Возле магазина мужчину ударили ножом в спину, - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул».

В качестве подозреваемых разыскивают трех парней и двух девушек. На вид им от 18 до 20 лет. В компании были парни азиатской внешности. Одеты молодые люди были в спортивную одежду.

Подозреваемые в причинении мужчине ножевого ранения (Инцидент Барнаул)..

По информации участников паблика, на место происшествия были вызваны полицейские и кинологи с собаками. Следователи изучают обстоятельства. Также в сети появилось видео с подозреваемыми. Возможно, по нему можно будет установить личности злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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