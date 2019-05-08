2019-05-08T08:15:39+03:00
Происшествия

В Барнауле разыскивают водителя, которая сбила ребенка и уехала

Юлия ЕВГРАФОВА
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Около 16:00 7 мая в районе ТРЦ «Гулливер» женщина на иномарке сбила 11-летнего мальчика. После этого она покинула место происшествия, сообщают в городском паблике «Инцидент Барнаул».

По предварительной информации, женщина управляла серебристой иномаркой. Сейчас личность водителя и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

В комментариях жители города стали высказывать свое мнение по поводу случившегося.

- Да она его, скорее всего не видела, сдавала назад и толкнула бампером. Панику подняли, деваться некуда. Детей учите смотреть по сторонам, а не ворон считать. Многие не приучены отойти пропустить даже, о чем спорите сначала разберитесь, написал Евгений.

Барнаульцев, которые видели, как это произошло, просят звонить по телефону 393-605 или 393-555.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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