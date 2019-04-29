В Барнауле сбили девочку, полицейские ищут очевидцев
Госавтоинспекция города Барнаула разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в пятницу, 26 апреля, около 11 часов, на улице Воровского в районе дома №106.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Барнаулу, неизвестный автомобиль сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина уехала с места ДТП, ребенок получил травмы. Полицейскими разыскивается автомобиль иностранного производства в кузове седан белого цвета.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по телефонам розыска: 393-605, 393-554 либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.
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