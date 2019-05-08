2019-05-08T04:54:43+03:00
Недвижимость

С 1 июля в Алтайском крае повысятся цены на сжиженный газ

САПОЖКОВА Александра
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ТарифыТарифыФото: предоставлено пресс-службой
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В 2019 году изменение стоимости сжиженного газа (с 18% до 20%) проходит в два этапа – с 1 января и с 1 июля.

В январе цены повышались на 1,7%, а с 1 июля увеличение составит еще 1,4% относительно цен января.

В управлении края по госрегулированию цен и тарифов пояснили, что розничная цена на сжиженный газ для бытовых нужд включает оптовую цену на газ, эксплуатационные затраты и НДС (налог на добавленную стоимость). И причиной увеличения розничных цен является индексация затрат на основные составляющие.

Отмечается, что до 2019 года цены на сжиженный газ последний раз увеличивались в 2017 году.

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Рост связан с повышением ставки НДС с 18% до 20%. Для края «коридором» на первое полугодие 2019 года стали тарифы: минимальный 3,92 руб/кВтчас и максимальный - 3,99. А на второе полугодие - 4,02 и 4,13 руб/кВтчас соответственно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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