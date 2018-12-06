2018-12-06T09:45:43+03:00
Недвижимость

Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае

Повышение произойдет с 1 января и с 1 июля 2019 года
Дарья САВЕНКО
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Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском краеКак вырастут тарифы на электричество в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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В следующем году в Алтайском крае повышение тарифов на электроэнергию произойдет дважды – 1 января и 1 июля 2019 года.

Почему повысят

Связано это с повышением ставки НДС с 18% до 20%. Для Алтайского края «коридором» на первое полугодие 2019 года стали тарифы: минимальный 3,92 руб/кВтчас и максимальный - 3,99. А на второе полугодие - 4,02 и 4,13 руб/кВтчас соответственно. То есть управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов вправе определять тариф в этих диапазонах. Это и произошло на очередном заседании 4 декабря 2018 года.

Насколько повысят

Так, с 1 января 2019 года тариф на электроэнергию в Алтайском крае составит 3,99 руб./кВтч, а с 1 июля 2019 года - 4,09 руб./кВтч.

- Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными электроприборами, тариф на первое полугодие 2019 года равен 3,25 руб./кВтч. и 3,33 руб./кВтч - на второе полугодие. Понижающий коэффициент равен 0,815.

- Для сельских жителей, садоводов и дачников с 1 января следующего года тариф поднимется до 3,12 руб./кВтч, а с 1 июля - до 3,20 руб./кВтч. Понижающий коэффициент - 0,783.

- Для объединений, использующих энергию в хозяйственных постройках (погреба, сараи), тариф поднимется до 3,99 руб./кВтч с первого полугодия 2019 года и до 4,09 руб./кВтч – со второго. Понижающий коэффициент составляет 1,0.

Справка КП

В настоящий момент тариф на электроэнергию в Алтайском крае равен 3,92 руб./кВтч.

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