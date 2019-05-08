На Алтае под свалку выделили новый участок

СЕГОДНЯ 04:04 2019-05-08T04:05:50+03:00

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Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о выделении нового земельного участка под мусорную свалку.

Как следует из документа, земельный участок находится в 500 метрах от села Жилино Первомайского район (в северо-западном направлении). Его площадь составляет 15 тыс. 108 квадратных метров. О выделении участка ходатайствовали местные власти.

- Правительство Алтайского края постановляет: по результатам рассмотрения ходатайства администрации Первомайского района перевести земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи (...) в целях размещения полигона твердых коммунальных отходов, - говорится в постановлении.

Документ принят в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса РФ и статьей 7 Федерального закона о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую.

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ИСТОЧНИК KP.RU