Заринск оброс мусором

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-04T18:10:17+03:00

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Жители Заринска сняли на видео мусорный беспредел. На проспекте Строителей 4/1 бытовые отходы уже складируют рядом с мусорными баками. Дворовая территория превратилась в настоящую свалку из-за того, что мусорный оператор вовремя не вывозит отходы.

zarinsk_live #zarinsk_live Ситуация всё хуже и хуже...

Пользователи отмечают, что подобная картина наблюдается и за домом по ул. Металлургов, 17 - там примерно такая же свалка, только без баков.

Есть комментарий и краевого Минстроя. В нем говорится, что ситуация доведена до руководства. В город планируется направить специалистов министерства.

Впрочем, горожане не верят, что после приезда специалистов все наладится, и предлагают другой вариант решения проблемы.

- Надо просто отправить регоператору письмо о расторжении соглашения с ним. Оснований достаточно - он нарушил соглашение, не оказывает услугу на всей зоне - из 114 населенных пунктов только в двух, тем самым получая незаконное обогащение за счет высокого тарифа, рассчитанного на всю зону (можно сделать запросы главам сельсоветам и узнать, как у них работает оператор). В соцсетях уже размещено более чем достаточно информации о нарушении графиков вывоза. Причем подобная ситуация во всех зонах, где работает этот оператор, - написал один из жителей Заринска.

Горожане призывают как можно быстрее решить проблему, так как "народ уже на пределе".

ИСТОЧНИК KP.RU