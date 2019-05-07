Снос исторической усадьбы в Барнауле признали законным

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-07T08:55:48+03:00

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В генпрокуратуре официально признали законным снос усадьбы купца Михайлова, которую защищали барнаульские общественники. В ведомстве отметили, что гражданская инициатива по защите здания, построенного в 1908 году, была недостаточной, сообщает «МК на Алтае».

Усадьба была объявлена памятником архитектуры в 1994 году, а через 12 лет этот статус сняли и здание передали в собственность прокуратуре края. Поэтому в ведомстве пояснили, что такая передача законна. Сейчас на этом участке расчищают территорию для будущего строительства.

Представители общественной организации защиты прав потребителей «Гражданского патруля» не согласны с решением генпрокуратуры и намерены бороться дальше.

- В ближайшее время мы обратимся в АКЗС с просьбой отменить постановление 2006 года, которое исключило усадьбу из списков ОКН, — сказал кандидат исторических наук Даниил Дегтярев.

Напомним, старинный особняк в Барнауле, располагающийся на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской, хотят снести и построить на его новое здание прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU