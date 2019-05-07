Ограничения для большегрузов введут в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-07T08:51:12+03:00

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С 25 мая в Алтайском крае введут ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам с асфальтобетонным покрытием.

В частности ограничения будут действовать в периоды повышенной температуры – свыше 32 градусов. В этом случае участки федеральных дорог будут перекрыты с 10 утра до 22 часов. Приказ Федерального дорожного агентства действует с 20 мая по 31 августа.

- Ограничение касается транспортных средств с осевыми нагрузками, превышающими допустимые на территории РФ, за исключением автомобилей экстренных служб, а также транспорта, осуществляющего пассажирские, международные и почтовые перевозки, транспортировку животных, пищевых продуктов и лекарственных препаратов, топлива и грузов, необходимых для ликвидации ЧС, - отмечают в Минтрансе.

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ИСТОЧНИК KP.RU