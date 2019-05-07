На один месяц в Барнауле перекроют участок улицы Молодежной
В Барнауле на один месяц перероют участок улицы Молодежной. Закрыт для проезда будет участок от дома №121 до дома №133.
Как пояснили в пресс-службе городской администрации, связано это с проведением работ по прокладке коммуникаций к строящемуся зданию по адресу: улица Молодежная, 136. Перекрыт участок длинной более 100 метров будет с 13 мая по 13 июня.
Отметим, что в связи с репетициями праздничной программы к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в центре Барнауле 7 и 8 мая будет ограничено движение транспорта.
Так, по площади Сахарова нельзя будет проехать 7 мая с 15.30 до 18.30 и 8 мая с 12.00 – 15.00. На время генеральной репетиции торжественного построения войск на площади Советов с 17.00 до 21.00 7 мая будет перекрыт участок нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Молодежной до улицы Димитрова).
ИСТОЧНИК KP.RU