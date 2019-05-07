В Алтайском крае появилась следственно-оперативная группа по приюту «Успех»

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-07T07:33:20+03:00

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Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян принял решение о создании специализированной следственно-оперативной группы. Она проверит все жалобы и обращения, связанные с приютом «Успех»

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, в состав группы войдут наиболее квалифицированные сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, участковых уполномоченных, организации общественного порядка и других служб.

Сейчас эксперты проверят все приюты организации «Мир без наркотиков - это «Успех». Они расположены как в Барнауле, так и за пределами краевой столицы. Сотрудники оценят правомерность нахождения людей в этих приютах, а также какую работу проводили компетентные ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU