2019-05-06T12:43:07+03:00
Происшествия

Рубцовчанина обвиняют в изнасиловании бывшей жены

Анна СЕМИНА
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28-летний житель Рубцовска пойдет под суд по обвинению в изнасиловании бывшей супруги.

Следствие установило, что в феврале мужчина, будучи навеселе, пришел в дом к своей бывшей супруге. Он надеялся уговорить ее вернуться к нему.

- Однако женщина ответила отказом. После этого, оскорбленный до глубины души мужчина, связал ее, заклеил рот скотчем и, подавляя сопротивление, изнасиловал бывшую жену, - сообщают подробности в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». На этапе предварительного следствия мужчина свою вину полностью признал. К тому же было собрано достаточно доказательств. Таким образом, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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