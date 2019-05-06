Рубцовчанина обвиняют в изнасиловании бывшей жены
28-летний житель Рубцовска пойдет под суд по обвинению в изнасиловании бывшей супруги.
Следствие установило, что в феврале мужчина, будучи навеселе, пришел в дом к своей бывшей супруге. Он надеялся уговорить ее вернуться к нему.
- Однако женщина ответила отказом. После этого, оскорбленный до глубины души мужчина, связал ее, заклеил рот скотчем и, подавляя сопротивление, изнасиловал бывшую жену, - сообщают подробности в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». На этапе предварительного следствия мужчина свою вину полностью признал. К тому же было собрано достаточно доказательств. Таким образом, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU