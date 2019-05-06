Следователи завели дело на убийцу рубцовской «невесты»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-06T12:00:29+03:00

Муж зарезал молодую жену и переодел в свадебное платье Фото: Анна СЕМИНА

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Следователи Рубцовска возбудили уголовное дело по факту убийства 30-летней девушки ее престарелым супругом.

Напомним, инцидент произошел 30 апреля. 70-летний мужчина в порыве ревности ударил свою 30-летнюю жену ножом в горло.

- В результате полученных ранений женщина скончалась на месте преступления, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

После того как все произошло, мужчина сам позвонил соседке и рассказал как все произошло, попутно попросив вызвать полицейских. Сам же, как только положил трубку, взял свадебное платье супруги и переодел ее. Затем он попытался совершить самоубийство.

Стражи правопорядка прибыли в тот момент, когда предполагаемый убийца еще был жив. Его доставили в больницу, где он позже скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство».

Стоит отметить, что у погибших супругов осталась десятилетняя дочь. Ее передали родной бабушке. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU